Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü sınıf öğretmeni yaşamını yitirdi.
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü sınıf öğretmeni yaşamını yitirdi.
M.M.Ö, idaresindeki 63 B 1282 plakalı otomobil, Kozaklı-Topaklı kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan M.M.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
M.M.Ö'nün Kozaklı Şehit Şenol Coşkun İlkokulunda sınıf öğretmeni olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.