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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 2024 yılı çalışmalarını değerlendirdi

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2024 yılında belediye tarafından kentte gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:10
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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 2024 yılı çalışmalarını değerlendirdi
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2024 yılında belediye tarafından kentte gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

        Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki program, kentin daha yaşanılabilir konuma getirilmesi amacıyla belediyenin yürüttüğü çalışmaları anlatan video klipin izlenmesiyle başladı.

        Başkan Arı, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından yıl sonuna kadar yoğun tempoyla çalıştıklarını belirtti.

        Bu süreçte belediyenin kente yeni yatırımlar kazandırırken borçların ödenmesi konusunda da titiz davrandıklarını aktaran Arı, yıl sonu itibarıyla Nevşehir Belediyesinin vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun bulunmadığını kaydetti.

        Alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra kentin turizm değerini yükseltmek amacıyla yeni projelere imza atacaklarını dile getiren Arı, şöyle konuştu:

        "Binlerce metrekareyi kapsayan cadde ve sokaklarımızda asfalt ve parke çalışmalarını tamamladık. Şehrimizin geleceği için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Nevşehir tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Süreç içinde 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından katlı otoparkın temelini önümüzdeki günlerde atarak 342 araç ve 54 motosikletin park edileceği alanı hizmete sunacağız. Şehrimiz adına en değerli yatırımlardan biri olacak 'Butik Otel Adası'nı bölgemize kazandıracağız. Toplamda 350 odadan oluşacak ve tarihi kayadan oyma yamaç yerleşiminin çevresine yapılacak olan otel adaları ilimize turizm ve ekonomi alanında atılım sağlayacak."

        Kentteki çeşitli tarihi mekanlarda da restorasyon çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Arı, 2025 yılı sonuna kadar birçok yeni yatırımın açılış kurdelesinin kesileceğini söyledi.

        Soru cevap kısmının ardından sona eren programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cumali Durmuş, İmren Nilay Tüfekci, Alper Akdoğan, Kevser Ofluoğlu, ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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