Nevşehir'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda seyir halinde olan A.S.U. idaresindeki 34 AU 0250 plakalı otomobili ile tali yoldan caddeye çıkan sürücü bilgisi öğrenilemeyen 38 JB 230 plakalı otomobil çarpıştı.

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