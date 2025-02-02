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        Nevşehir'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 03:22 Güncelleme: 02.02.2025 - 03:35
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        Nevşehir'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda seyir halinde olan A.S.U. idaresindeki 34 AU 0250 plakalı otomobili ile tali yoldan caddeye çıkan sürücü bilgisi öğrenilemeyen 38 JB 230 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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