Nevşehir'de hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Nevşehir'de,Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 245 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Seslendirilen ilahilerin ardından konuşan İl Müftüsü Kazım Güzel, hac yolculuğunda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkati çekti.

Hac yolculuğunun, Allah'ın misafiri olma yolunda atılmış bir adım olduğunu anlatan Güzel, "Allah'ın misafiri olmak için yıllarca beklediniz. Kabe'ye vardığınızda vatanımız, milletimiz, ordumuz, polisimiz ve tüm güvenlik güçlerimiz için de dua etmeyi unutmayınız. Yüz yıllarca İslam'ın bayraktarlığını yapan bu necip milletimizin neferleri olarak çıktığınız bu yolda Allah, dualarınızı kabul eylesin. Misafirlik bittikten sonra da hacı olmanın bilinciyle yaşamayı Rabbimiz nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından yakınlarıyla vedalaşan 245 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.