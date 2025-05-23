Polis memuru, iş stresini boş zamanlarında kaligrafi sanatıyla atıyor

Nevşehir'de görev yapan 45 yaşındaki polis memuru Tarık Sakarya, iş stresinden uzaklaşmak ve rahatlamak amacıyla boş zamanlarında kaligrafi sanatıyla ilgileniyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Sakarya, 2014 yılından bu yana Nevşehir'de polislik yapıyor.

Ocak ayında Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kaligrafi kursuna katılan Sakarya, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de iş stresini sanatla atıyor.

Sakarya, AA muhabirine, ülkesi için daha iyi hizmet yapabileceği inancıyla polislik mesleğini tercih ettiğini söyledi.

Mesleklerin sevgi gerektirdiğini dile getiren Sakarya, "Sevdiğinizde yorgunluğu gözünüz görmüyor. Tarih bölümü mezunu olduğum için yazıya, belgelere ve kitabelere ilgim devamlı oldu. Halk Eğitim Merkezi'nde de böyle bir kursun verildiğini duymam üzerine katılmaya karar verdim." diye konuştu.

Sakarya, Latin alfabesindeki harflerin ana hatlarına bağlı kalarak değişik form ve yazı stillerinde çalıştığını belirtti.

İşinden ve ailesinden arta kalan zamanlarında kursa geldiğini anlatan Sakarya, "Bu, benim için aynı zamanda terapi oluyor. Beni, günün stresinden uzaklaşarak bambaşka dünya ve hayallere götürüyor. Kaligrafi, bu şekilde rahatlamamı sağlıyor." dedi.

Sakarya, kaligrafinin tek başına icra edilmediğini, tezhip, ebru ve karakalem çalışmalarıyla da yapılabildiğini ifade ederek, ailesinin de kendisine destek olduğunu, 2 çocuğunun kaligrafiye ilgi duymaya başladığını kaydetti.