Nevşehir'de plastik yüklü tırda yangın çıktı

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde olan T.B. idaresindeki 03 HD 344 plakalı tırın plastik malzeme yüklü dorsesinde, üniversite kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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