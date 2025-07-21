Nevşehir'de plastik yüklü tırda yangın çıktı
Nevşehir'de, seyir halindeyken alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Nevşehir'de, seyir halindeyken alev alan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halinde olan T.B. idaresindeki 03 HD 344 plakalı tırın plastik malzeme yüklü dorsesinde, üniversite kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Tır sürücüsü T.B. çalışmalar sırasında fenalık geçirdi.
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