Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Stutgart'ta forma giyen Fransız orta saha Enzo Millot'u gündemine aldı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sürpriz bir hamleye imza atacağı iddia edildi.
BILD'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Stuttgart'ta forma giyen Enzo Millot'un menajeriyle görüşmelere başladığı bildirildi.
Haberde, Okan Buruk'un 23 yaşındaki oyuncuyu özel olarak istediği aktarıldı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi faktörü ve yüksek maaş beklentisinin Fransız oyuncuyu cezbettiği belirtildi.
TRANSFERDEKİ SORUN...
Alman basınında transfer için sorunun, Galatasaray'ın Osimhen için ödeyeceği bonservis ve Leroy Sane'ye verdiği maaşın yüksek olması sebebiyle şartların karşılanamayacağı olarak söylendi. Ayrıca sarı-kırmızlıların Stuttgart ile henüz temasa geçmediği vurgulandu.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Alman ekibi ile toplamda 43 maça çıkan Millot, bu müsabakalarda 12 gol atıp 8 de asist yaptı.