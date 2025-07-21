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        Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:32
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        Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        E.A. idaresindeki 50 AEG 879 plakalı motosiklet, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde A.Ö. yönetimindeki 07 BPF 883 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.A. ile beraberindeki kişi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin tali yola girmek için manevra yaptığı sırada seyir halindeki motosikletle çarpışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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