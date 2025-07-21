Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin tali yola girmek için manevra yaptığı sırada seyir halindeki motosikletle çarpışması yer alıyor.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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