Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor

Yazıma, başımdan geçen bir olayı anlatarak devam başlayayım. Geçen hafta (0216) kodlu bir telefondan arandım. İstanbul Anadolu yakasından sabit bir telefondan arandığımı düşünerek açtım.

Karşımdaki genç kadın, “Adınıza bin TL’lik bonus tanımlandı. Bununla şu siteden şu oyunu oynayabilirsiniz” dedi. Ben de “Nereden arıyorsunuz? Telefonumu nereden buldunuz?” dedikten sonra, “Bekleyin, sizi İçişleri Bakanlığı’na yönlendireyim. Bakanlık, sizin gibi dolandırıcılarla mücadele ediyor” deyince telefonu yüzüme kapattı.

Konuyu araştırınca, bu tip yasa dışı bahis sitelerinin klonlama yöntemiyle yurt dışından ya da tespit edilemeyecek santrallerden vatandaşları aradıkları ve sanal bahis ve kumar tuzağına düşürdüklerini öğrendim. Tabii ki sizi arayan numaraya ulaşmanız mümkün değil ve tespit edilen numaralar sürekli değiştiriliyor.

REKLAM

Yasa dışı bahis ve kumar meselesi bir ulusal eylem planı, çok boyutlu ve çok paydaşlı bir mücadeleyi gerektirecek kadar büyük bir tehdide dönüşmüş durumda. Öyle haberler duyuyoruz ki özellikle gece çalışan, nöbet tutan ve zamanlarının önemli bölümünü dijital ortamda geçiren vatandaşlar bu tuzağa düşüyor. Para kaybeden ve bu nedenle hayatına son veren insanlarımızın sayısı da bir hayli artmış durumda.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KURULU Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu; uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının sürdürüyor. Kurumlar arasında koordinasyonun tesis edilmesi amacıyla oluşturulan kurul; Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilinden oluşuyor. Son toplantısını Eylül 2024’te yapan Kurul; tütün, alkol, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklarla mücadele alanında ulusal ve yerel düzeyde çalışmalar yapıyor. Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 2024-2028 dönemini içeren Tütün Kontrolü Stratejisi ve Eylem Planı, Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planları bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yol haritasını oluşturuyor.

REKLAM SANAL ORTAMDA YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR Sanal Ortamda Yasa dışı Bahis ve Kumar Suçuyla Mücadele ile ilgili kurumlar arası koordinasyon toplantıları düzenlenirken, ulusal eylem planı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Eylem planında şu adımlar yer alacak: * Bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın bilinçli, güvenli ve etkin kullanımında gençler başta olmak üzere toplumun farkındalığının ve bilgi düzeyinin artırılması. Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalar yapılacak. * Bilişim teknolojilerinin aşırı ve zararlı kullanımının önlenmesi, dijital oyun, bahis, şans ve kumar bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmalar yapılacak. Özellikle şans oyunlarının denetimine yönelik sıkı tedbirler alınacak. * Davranışsal bağımlılık yaşayan bireylerin danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ulaşılabilirliğin artırılması. Kumarı özendirici içeriklerin kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemeler. * Çalışmaların ve hizmetlerin yürütülmesinde kurumlar arası eşgüdüm ve koordinasyonun güçlendirilmesi * Bu doğrultuda nihai amaca ulaşabilmenin izlenmesi için 'Nihai Amaç Göstergeleri' belirlenmesi, koruma ve önlemenin sürdürülmesi ayıca tedavi ve rehabilitasyonda koordinasyonun ve iyileştirmelerin takibinin güçlendirilmesi