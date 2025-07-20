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        Nevşehir'de park halindeki araç yandı

        Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:30 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:30
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        Nevşehir'de park halindeki araç yandı
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        Nevşehir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Y.K'ye ait park halindeki 50 UH 568 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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