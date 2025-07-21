Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınını kısmen kontrol altına alındı.

DHA'nın haberine göre yangında, Taşoluk Mahallesi'nde 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda metruk binada da ciddi hasar oluştu.

Geyve ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına almak için gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarının desteğiyle devam etti.

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Yangında, Taşoluk Mahallesi’nde 3 ev tamamen yanarken, çok sayıda metruk binada da ciddi hasar oluştu. Mahalle sakinleri, ekiplerle birlikte soğutma çalışmalarına destek verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Geyve'ye gelerek koordinasyon merkezinde yangının son durumu hakkında bilgi aldı.

"YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün çıkan orman yangınına ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Geyve ilçemizde 20 Temmuz 2025 akşam saatlerinde başlayan orman yangınına, ilk andan itibaren tüm ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına; 12 helikopter, 6 yangın söndürme uçağı ve karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yeterli sayıda personel ile yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Ekiplerimiz, büyük bir özveriyle sahada görev yapmaktadır. Yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, soğutma ve söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Sayın Valimiz Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve Sakarya Milletvekili Murat Kaya, yangın bölgesinde çalışmaları yerinde takip etmekte; ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gerekli koordinasyonun sağlanması ve hızlı müdahale için talimatlarını vermektedirler" denildi.