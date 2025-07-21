ABD'de yapılan araştırmadan çıkan ilginç sonuç: 1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit

Dün, yapay zekanın suyumuza da ortak olduğunu yazmıştım. Rakamlar ortada: OECD’ye göre, 2027 itibarıyla yapay zeka sistemlerinin yıllık su tüketimi 4.2 ila 6.6 milyar metreküp arasında olacak. Bu su tüketimi de yaklaşık olarak Türkiye’nin yıllık net toplam içme ve kullanma suyu tüketimine yaklaşmış olacak. Bugün ise bir başka ilginç ataştırmanın sonuçlarından bahsedeceğim. Hidropolitik Akademi Direktörü Dursun Yıldız, Kaliforniya Üniversitesi Riverside (UC Riverside) kampüsünde yürütülen araştırmanın ilginç sonuçlarını anlattı:

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* Araştırma sonuçlarına göre her 5-50 ChatGPT sorgusunda ortalama yarım litre su buharlaşıyor. Bu su, sistemlerin ısısını belirli bir seviyede tutmak için kullanılan soğutma sistemleri nedeniyle tamamen tüketilmiş sayılıyor. Yani kullanılan toplam suda kayda değer bir su geri dönüşü sözkonusu olmuyor.

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* Yalnızca veri merkezinde doğrudan soğutma için kullanılan suyu (elektrik üretimi için kullanılan su hariç) hesaba katarsak, bu rakam 300 sorgu başına 0,5 litreye yakındır. Pratikte bu, ChatGPT'nin doğrudan su tüketiminin nispeten düşük olduğu, ancak kullanım arttıkça artabileceği anlamına geliyor.