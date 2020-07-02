RTÜK Başkanı Şahin, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Şahin’i ziyaret etti

'Anneannem ve ben'

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin’i ziyaret etti.

Nevşehir’e bir diz gezi ve incelemelerde bulunmak üzere gelen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaret sonrasında ise Başsavcı Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

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