Öğretmenlerden okulda tadilat

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nin idareci ve öğretmenleri, yaz tatilinde gönüllü olarak okulda tadilat yaptı.
Sümer Mahallesi'ndeki 377 öğrencinin 17 derslikte eğitim gördüğü lisenin müdürü Muhammed Orçin başkanlığındaki idareci, öğretmen ve okul hizmetlileri, okulda ihtiyaç duyulan yerlerde bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Öğretmenler, okul bahçesindeki banklar ile kamelyaları önce zımparaladı ardından boyadı. İdareci ve öğretmenler, okulun bahçe duvarı ve korkuluklarının da bakımını yaptı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-07-09 16:35:54
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