YKS’de Nevşehir’den ilk kez Türkiye birincisi çıktı Hüseyin Kağan Özdemir, YKS Türkiye birincisi oldu Kardelen Koleji Lise Müdürü Mert: “Bu başarımızı Nevşehir’e armağan ediyoruz”

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre Nevşehir Özel Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, TYT sonuçlarına göre Türkiye birincisi oldu. Nevşehir, YKS'de ilk kez Türkiye birincisi çıkardı.

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre Nevşehir tarihinde ilk kez Türkiye birincisi elde etmenin mutluluğu yaşanıyor. Özel Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, TYT’den 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği elde ederken okul müdürü Mürsel Mert açıklamasında, bu başarıyı biz sınava yönelik çalışmalarımız sayesinde elde ettik dedi. Mert, “YKS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Hüseyin Kağan Özdemir’i tebrik ederim. Bu başarıda emeği geçen ailesine, ortaokul öğretmenlerimiz ve lise öğretmenlerimizi tebrik ederim. Yine Kardelen Eğitim Kurumları yöneticilerine bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu başarıyı yakalamamızın en büyük etkenlerinden birisi de bölgenin lider eğitim kadrosuna sahip olmamız, pandemi sürecinde canlı yayınlar ile videolarla öğrencilerimizi desteklememize borçluyuz. Ayrıca kurum olarak 9. sınaftan itibaren sınava yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaynak seçimizi ve ders anlatımımızın yanı sıra sınav öğretmenleri olduğumuz için bu başarıda en büyük etken olduğunu düşünüyorum. Bu başarımızı Nevşehir halkına armağan ediyoruz” dedi.

Nevşehir’den ilk kez Türkiye birincisi çıktı”

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçları sonrasında Nevşehir tarihinde ilk kez Türkiye birincisi çıkarttı. Kardelen Koleji Lise Müdürü Mürsel Mert, “İlimizde daha önce geçen yılda öğrencilerimiz var. Ancak biz Türkiye birinciliği istiyorduk. Bu başarı bizim kadromuza layıktı. Biz çünkü bölgenin en iyi kadrosuna sahibiz. Biz öğrencilerimiz ile birebir ilgilendik. Hüseyin Kağan Özdemir’in yanı sıra bir çok öğrencimiz Türkiye dereceleri elde etti” diye konuştu.

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