Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanından kartpostallık fotoğraflar Kayaşehir fotoğraf tutkunlarının yeni mekanı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanından kartpostallık fotoğraflar Kayaşehir fotoğraf tutkunlarının yeni mekanı oldu

İHA

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı ve Nevşehir Kalesi "Kayaşehir" 20 Temmuz tarihinde açılışının yapılmasının ardından ziyaretçi akına uğruyor.

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanından kartpostallık fotoğraflar Kayaşehir fotoğraf tutkunlarının yeni mekanı oldu

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı ve Nevşehir Kalesi “Kayaşehir” 20 Temmuz tarihinde açılışının yapılmasının ardından ziyaretçi akına uğruyor.
Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi ve Nevşehir Kalesi 20 Temmuz tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımıyla açılışının yapılmasının ardından ziyaretçi akınına uğruyor. Nevşehir Belediyesi tarafından “Kayaşehir” isminin verildiği dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezini bugüne kadar 19 bin turist ziyaret ederken özellikle fotoğraf tutkunlarının yeni mekanı oldu. Başta Nevşehir kalesi olması üzere Kayaşehir’de son günlerde objektiflere kartpostallık fotoğraflar yansırken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada Türkiye ve dünya turizmi yeni bir turizm destinasyonuna Kayaşehir ile kavuştu dedi. Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şükürler olsun söz verdiğimiz bir şeyi daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Bölgemize 3 milyon 650 bin turist geliyor. Fakat şehir merkezinin buradan aldığı payın sıfır olduğunu biz buradan artan payı artırmak için elimizde çok güzel bir enstrüman olduğunu söylemiştik. İki parçalı bir turizm hedefimiz vardı. Onlardan bir tanesi kale bölgesi restorasyonu, ören yerlerinin ziyarete açılması, Meryem Ana Kilisesi, Çamlı Kilise ve Rum hamamının birbirine bağlanmasıydı. İkinci aşamada ise yap işlet devret ve hasılat paylaşım yöntemiyle butik oteller, galerinin yapılmasıydı. Bunlardan birincisini şehrimizin kuruluş yıl dönümü olan 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirdik. Gerçekten şehrin ihtiyacının olduğunu Türkiye’ye ve dünyaya yeni turizm destinasyonu merkezinin açılmasının heyecanını yaşadık. Bugün itibarıyla 19 bin ziyaretçi burayı gezdi. Pazartesi gününe kadar 25 bin ziyaretçi hedefimize ulaşmış olacağız. Daha sonra bu sayı daha da artacak. Gelecek yıl TÜRSAB gezi güzergahına turları buraya aldı. Büyük tur şirketleri de bizlerle görüşüyor. Özellikle pandemiyi atlatmamızın ardından Kayaşehir’in daha fazla turist çekeceğini biliyoruz. Burada şuanda ufak tefek rötuşları yapıyoruz. Artık Türkiye ve dünya turizmi yeni turizm destinasyonu kazandı” dedi

“Kayaşehir kartpostallık fotoğraflar veriyor”
Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi ile birlikte Nevşehir Kalesi yapılan çalışmaların ardından ise fotoğraf tutkunlarının yeni gözde mekanı oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bura ile ilgili inanılmaz fotoğraflar geliyor. En son benimde paylaşmış olduğum kalenin üzerinde dolunayın olduğu bir fotoğraftı. Onun dışında ören yerlerimizden inanılmaz fotoğraflar geliyor. Bana her gün yüzlerce yeni fotoğraflar geliyor. Demek ki ihtiyaç varmış. Demek ki bu mezbelelik denilen yerden de böyle kartpostallık fotoğraflar ortaya çıkıyormuş” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de kentsel dönüşüm projesi için ilk kazma vuruldu Nevşehir’de 20 yıllık hayal gerçekleşiyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de kentsel dönüşüm projesi için ilk kazma ...
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil, Vali Becel’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil, ...
AK Parti Genel Sekreteri Şahin’den Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Genel Sekreteri Şahin’den Belediye Başkanı ...
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı
Kalp krizi geçiren uzman çavuş vefat etti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren uzman çavuş vefat etti
76 yıllık şarap fabrikası üniversiteye dönüştürüldü Ürgüp’te eski şarap fabrikası okula dönüştürüldü Ürgüp tekel şarap fabrikası Kapadokya Üniversitesi yerleşkesi oldu
YEREL HABERLER 76 yıllık şarap fabrikası üniversiteye ...
Ürgüp’te korona virüs tedbirleri kontrol edildi Ürgüp halkı maske ve mesafe kurallarına uyuyor
YEREL HABERLER Ürgüp’te korona virüs tedbirleri kontrol edildi Ürgüp ...
Vali Becel: "Toplu taziye ve düğünlerden kaçınalım” Nevşehir’de korona virüs tedbirleri denetlendi
YEREL HABERLER Vali Becel: "Toplu taziye ve düğünlerden ...
Arı: "Bu şehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Arı: "Bu şehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X