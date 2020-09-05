Gümüşkent köyüne güvenlik kamera sistemi kuruldu

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyüne muhtarlık tarafından güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyüne, muhtarlık tarafından güvenlik kamera sistemi kuruldu. Gerek emniyet ve asayiş olaylarının aydınlatılmasında gerekse köy dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların özlemlerini bir nebze olsun gidermek için 7/24 canlı yayın ile hizmet etmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gümüşkent Köyü Muhtarı Ömer Arun, göreve geldiği günden bu yanan köye çok sayıda hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, “Muhtarlığımız imkanları ile köyümüzün özellikle de giriş ve çıkışları başta olmak üzere çeşitli noktalara toplamda 14 adet güvenlik kamerasını taktık. Bu sayede hem köyümüzün emniyet ve asayişi hem de köyümüz dışında yaşayan hemşehrilerimizin köye olan özlemini bir nebze olsun gidermiş olacağız. Muhtarlığımızın büyük gayretleri sonucu maliyetinin büyük bir kısmını giderdik ancak kamera sistemini kuran şirkete çok az borcumuz kaldı. Bu konuda gerek yurt dışındaki gerekse ülkemizin çeşitli illerinde kalan Gümüşkentli hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda bizlere destek olan bütün Gümüşkentli vatandaşlarımız teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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