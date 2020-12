Nevşehir’de 2020 yılı böyle geçti

Gaziantep'te can kaybı sayısı 10'a yükseldi

Nevşehir'de geride bırakılmaya hazırlanılan 2020 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

İşte yıl içerisinde Nevşehir'de yaşanan olaylardan bazıları şunlar:



OCAK

1 Ocak: Yeni yılın ilk bebeği 00.02’de Nevşehir’de dünyaya gelen Beste bebek oldu. 2020 yılının ilk bebeğine sahip olan İlkaySoner Karataş çiftinin mutlulukları ise görülmeye değerdi.

1 Ocak: Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2020 yılının ilk nikahını Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk kıydı. Yeni yılın ilk gününde Fatma Ün ve Mustafa Caner Yalçın çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Aktürk çiftlerin yüzüklerini de kendisi taktı.

2 Ocak: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken, Çinli turistler karın keyfini çıkarttı.

6 Ocak: AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7. Olağan kongre süreci belde başkanlığı kongreleri ile başladı.

7 Ocak: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

8 Ocak: Nevşehir Kalesi ve çevresini kapsayan alanın yenileme alanı olarak belirlenmesi hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayınlandı.

9 Ocak: Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Acıgöl Kaymakamlığı tarafından okullar bugün tatil edildi.

10 Ocak: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek onu görmek istediğini belirten 100 yaşındaki Halil İbrahim Demir’i ziyaret etti.

10 Ocak: Nevşehir Belediyesi tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla yapılan Basın Anıtı açılışı yapıldı.

10 Ocak: Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)Nevşehir İl Başkanlığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla başarılı gazetecileri ödüllendirdi. Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından düzenlenen ödül töreninde Nevşehir İHA muhabiri Coşkun Sağlamdin’e de bölge turizme katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

13 Ocak: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da üretilen minyatür testiler yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken dünyanın en küçük testileri Almanya ve Fransa’ya gönderiliyor.

13 Ocak: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı’nın öncülüğünde başlatılan kampanya sayesinde gönüllü annelerin ördüğü yüzlerce atkı ve bere 17 ayrı okulda 750 öğrenciye dağıtıldı. Kısa sürede yüzlerce öğrenciyi sevindiren anneler, soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtan bir kampanyaya imza atmış oldu.

14 Ocak: Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bugüne kadar 46 kaçak yapı yıkıldı.

17 Ocak: Nevşehir’de 20192020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 60 bin 966 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

20 Ocak: AK Parti Genel Merkezi tarafından Ürgüp İlçe Başkanlığı görevine turizmci Oğuz Kahraman atandı.

23 Ocak: Türkiye’nin ilk yerli ve milli balon üretim firması olan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, üretim sertifikasını Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici’nin elinden aldı.

24 Ocak: Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabasında ikamet eden ilkokul 1.sınıf öğrencisi Aysema Aydoğan lösemi kanserinden hayatını kaybetti.

25 Ocak: Elazığ’da dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Nevşehir’de de hissedildi.

28 Ocak: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen bir Çinli turist, korona virüsü şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

31 Ocak: Nevşehir’de yoğun kar yağışının ardından 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

31 Ocak: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktı.



ŞUBAT

3 Şubat: 20192020 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının bugün başlamasıyla birlikte il genelinde 60 bin 966 öğrenci yeniden ders başı yaptı.

7 Şubat: Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İnsansı Taşlar Sergisi’ bir alışveriş merkezinde açıldı. El değmeden doğada kendiliğinden oluşan birbirinden ilginç taşlar, 40 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

7 Şubat: Ürgüp Belediyesi için hazırlanan yeni logo, Belediye Meclis salonunda Belediye Başkanı Mehmet Aktürk başkanlığında yapılan toplantıda Şubat ayı gündemine alınan konular arasındaydı. Meclis toplantısında yeni düzenlenen logo oy birliği ile kabul edildi.

8 Şubat: Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışının ardından il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

9 Şubat: Nevşehir'de buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

10 Şubat: Dünyanın en büyük peribacası olma özelliğine sahip olan Uçhisar kalesi, Uçhisar Belediyesi’ne tahsis edildi.

12 Şubat: Nevşehir’de 5 yaşında tekvandoya başlayan ve 20 yaşına kadar 75 madalya kazanan milli sporcu İpek Çiğdem, aktif spor hayatını sonlandırdı.

13 Şubat: Nevşehir’de yağan kar yağışının ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da kar temizleme çalışmaların katılması ve kar küreme aracı ile şehrin ana yolları ve sokaklarını temizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

13 Şubat: Nevşehir'de 2018'in Ocak ayında kaybolan oğlunu canlı yayında öldürdüğünü itiraf eden baba, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Şubat: Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde yaşayan Yaşar Ertaş’a ait olan bir tavuğun, sürekli üzerinde 'Allah' yazan yumurtalar yumurtlaması dikkatlerden kaçmadı.

18 Şubat: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 ören yeri açıklanırken Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Kaymaklı yeraltı şehri, Derinkuyu yeraltı şehri ve ZelvePaşabağları ören yeri ilk 10 sırada yer aldı.

18 Şubat: Rusya’da öğretmenlik yapan Tatiana Kapadokya bölgesini arkadaşları ile gezmeye gelmesinin ardından İstanbul Sultan Ahmet meydanında gezerken okunan ezan sesinden etkilenerek Müslüman oldu. Rus vatandaşı Tatiana ihtida merasimi ile kelimei şehadet getirerek Müslüman oldu. Tatiana, Elif ismini aldı.

19 Şubat: Dünyada ve Türkiye’de belli merkezlerde yapılan, boyunda kesi oluşturmadan ağız içinden, alt dudaktan endoskopik aletlerin girilmesi ile uygulanan bu ameliyat tekniği Nevşehir de ilk kez gerçekleştirildi.

22 Şubat: AK Parti İl Başkanlığı tarafından 7.Olağan kongre süreci Derinkuyu, Acıgöl ve Gülşehir ilçe kongreleri ile başladı.



MART:

3 Mart: Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu, Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan baba evine geldi.

4 Mart: Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Ayhan köyüne giden servisin kaza yapması sonucu 7 öğretmen yaralandı.

5 Mart: Nevşehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Furkan Türker atandı.

8 Mart: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla daha önce hiç sıcak hava balon turlarına katılmayan 8 kadına balon turu hediye etti.

10 Mart: Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler 11. RADEV Artı Ödülleri” sahiplerini buldu. Törende, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya eğitime yaptığı katkılardan dolayı “Yılın Pozitif Belediye Başkanı” ödülü verildi.

10 Mart: Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) Yönetim Kurulu toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliği Nevşehir Crowne Plaza Cappadocia Otel’de düzenlenen basın toplantısı ile başladı.

13 Mart: Nevşehir’de korona virüse karşı alından tedbirler karşısında Cuma namazı öncesinde camiler dezenfekte edilirken vatandaşların yoğun olarak kullandığı AVM'ler ve kafeler dezenfekte edildi.

13 Mart: Nevşehir Belediyesi tarafından, düzenlenecek olan tüm konser, tiyatro gibi kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra spor etkinliklerinin iptal edilerek, meslek kurslarına ara verildiği bildirildi.

14 Mart: Nevşehir Belediyesi tarafından Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında caddeler, sokaklar ve kaldırımlar dezenfeksiyon yapılıyor.

15 Mart: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek doğal gökdeleni olma özelliği ile Ortahisar Kalesi korona virüsüne karşı alınan tedbirler karşısında dezenfekte edildi.

16 Mart: Nevşehir Adalet Sarayı’nda korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında mahkemeler ileri bir tarihe ertelenirken, adalet sarayına vatandaşların girişi yasaklandı.

17 Mart: Nevşehir’de bu sabah saatlerinde yağan kar yağışı ile birlikte vatandaşlar güne Mart karı sürpriziyle uyandı.

17 Mart: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları korona virüse karşı tedbir amaçlı durduruldu.

19 Mart: Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye borcu olan esnaf ve vatandaşların borçlarını 3 ay ertelediklerini açıkladı.

19 Mart: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri, yeraltı şehirleri korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı.

19 Mart: Nevşehir Ticaret Borsası Hayvan Pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

21 Mart: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı beraberinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile kapalı pazar yerini yıkayarak temizledi.

24 Mart: Nevşehir’de hizmet veren Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi korona virüs ile mücadele kapsamında geçici süre kapılarını kapattı.

24 Mart: Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında 26 Mart Perşembe gününden itibaren açık ekmek satışı yasaklandı.

26 Mart: Türkiye’nin korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerinin ziyaret kapatılması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da 30 Nisan 2020 tarihine kadar sıcak hava balon turlarını durdurmasının ardından bölge adeta hayalet şehre döndü.

26 Mart: Yüksek Öğretim Kurul (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı görevden alındı.

26 Mart: Nevşehir Belediyesi korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşların akşam saatlerinde evde canları sıkılmaması amacıyla “Korona Konserleri” başlattı.

28 Mart: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Semih Aktekin görevine başladı.

29 Mart: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için ‘Gönül Kumbarası Projesi’ başlattı. Kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak katılan Arı, “Hemşehrilerinin yanında olmayı arzu eden dostlarımıza da kapımız ve gönül kumbaramız açık” dedi.

30 Mart: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüse karşı alınan tedbirler sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara yasak gelmesinin ardından her akşam 50 kişiye telefonla ulaşarak bir isteklerinin, ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.



NİSAN:

1 Nisan: Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer öncülüğünde gönüllü gençler tarafından Gençlik Merkezinde sağlık çalışanları için günde 100 adet siperli maske üretimine başlandı.

1 Nisan: Nevşehir Valiliği tarafından alınan kararla karayolu ile kente giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgâhlarında sıhhi gözlem altına alınacak.

5 Nisan: Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy karantina altına alındı.

9 Nisan: Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Valiliği tarafından kapatılan yolların ardından caddeler boş kaldı.

10 Nisan: Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Gemi'nin, maaşını getiren Mehmetçiği asker selamı ve tekmil vererek karşılaması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

11 Nisan: Gülşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgının nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflara 750 TL kira yardımında bulunulacağı açıklandı.

11 Nisan: İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak dahil 30 büyükşehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Nevşehir’de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.

11 Nisan: Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yasakları ihlal eden 10 kişiye idari para cezası kesildi.

12 Nisan: Nevşehir’de TOKİ tarafından yapımı devam eden bin 410 konutluk alan karantina altına alındı.

13 Nisan: Nevşehir Belediyesi, hafta sonu mahalle muhtarları aracılığı ile ve pazar yerinde kurduğu stantta vatandaşlara 20 bin adet maske dağıttı.

14 Nisan: Nevşehir’de eşini bıçakla yaralamasının ardından kaçan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

15 Nisan: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihine kadar iptal edildi.

15 Nisan: Nevşehir'de, korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 58 kişiye para cezası yazıldı.

15 Nisan: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce infaz yasasının kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinden 120 hükümlü tahliye edildi.

16 Nisan: Irak’tan Türkiye’ye getirilen 239 işçi Nevşehir’de karantina altına alındı.

18 Nisan: Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde bir arazide bulunan yaklaşık beş metre yükseklikteki kuyuya düşen kaplumbağayı iki kardeş düştüğü kuyudan kurtardı.

19 Nisan: Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde 1 kişide tespit edilen korona virüs vakası sonrasında 5 Nisan tarihinde karantinaya alınan köyde 14 günlük karantina sürece bu gece itibarıyla sona erdi.

23 Nisan: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesine dev Türk bayrağı asıldı.

24 Nisan: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk görevden alındı.

24 Nisan: Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

26 Nisan: Korona virüs tedbirleri kapsamında Cibuti ve Somali’den Kapadokya Havalimanına getirilen 203 vatandaş, Nevşehir ve Niğde’de karantinaya alındı.

28 Nisan: Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde korona virüs ile mücadele kapsamında yasaklanan toplu şekilde cenaze namazı kılınmasının ardından Taşkınpaşa muhtarı hakkında soruşturma başlatıldı.

29 Nisan: Nevşehir Belediyesi mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırdı.

30 Nisan: Korona virüs tedbirleri kapsamında Irak’tan getirilen ve Nevşehir’de yerleştirildikleri yurtlardaki karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, memleketlerine uğurlandı.



MAYIS:

1 Mayıs: Nevşehir’de görev yapan Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencileri "Vakit iyilik vakti" sloganıyla çıktıkları yolda ihtiyaç sahibi 25 ailenin bakkallara olan borçlarını kapattı.

2 Mayıs: Korona virüs tedbirleri kapsamında Arabistan’dan Kapadokya Havalimanına getirilen biri bebek olmak üzere 169 vatandaş, Nevşehir’de karantinaya alındı.

2 Mayıs: Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü korona virüs ile mücadele kapsamında Acıgöl Kaymakamlığı tarafından karantinaya alındı.

4 Mayıs: Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, Korona virüs ile mücadele kapsamında Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayan 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

4 Mayıs: Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Ürgüp Kaymakamlığı tarafından 4 yaşındaki minik çocuğa 3 bin 150 lira para cezası yazılmasının ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş minik çocuğa yazılan cezayı iptal etti.

5 Mayıs: Tüm Türkiye’de ücretsiz maske dağıtımları eczaneler aracılığıyla dağıtımı devam ederken Nevşehir’de eczaneler aracılığıyla 459 bin ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

8 Mayıs: Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören 40 günlük bebek ve annesi, korona virüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

9 Mayıs: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrasında Nevşehir İl Müftülüğüne Ahmet Celalettin Altunkaya atandı.

9 Mayıs: Korona virüs ile mücadele kapsamına 24 Nisan tarihinde karantinaya alınan Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde karantina süreci sona erdi.

10 Mayıs: Somali ve Cibuti’den Nevşehir’e getirilerek yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 123 kişi karantina sürecinin sona ermesiyle birlikte memleketlerine uğurlandı.

10 Mayıs: Nevşehir’de korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ayın ardından bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti. Sosyal mesafeye dikkat ederek spor yapan bazı vatandaşlar, “Bugün bizim bayramımız” dedi.

11 Mayıs: Korona virüs ile mücadele kapsamında 25 Mart tarihinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bu sabah itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

13 Mayıs: Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda (JAKEM) görevli atlı birlikler, Kapadokya bölgesinde vadilerde devriye gezmesinin ardından korona virüs ile mücadele kapsamında bugün uzun bir aradan sonra dışarı çıkmalarına izin verilen 014 yaş çocukları parkta karşılayarak sürpriz yaptı.

15 Mayıs: Nevşehir’de kasten adam öldürme suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

15 Mayıs: Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de alışveriş merkezleri alınan önlemlerle yeniden hizmet vermeye başladı.

16 Mayıs: Korona virüs ile mücadele kapsamında Suudi Arabistan’dan getirilen 169 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

16 Mayıs: Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar için “Arabalı Sinema” günleri projesi başlatıldı.

18 Mayıs: Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Arabalı Sinema Günleri etkinliği ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran yüzlerce araç içerisinde vatandaşlar “Türk İşi Dondurma” filmini izledi.

19 Mayıs: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretilen yerli ve milli ilk sıcak hava balonu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya semalarına havalandı.

21 Mayıs: Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazı sonrası 64 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından uygulanan 29 günlük karantina süreci sona erdi.

22 Mayıs: Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan bir kargo şirketinin çalışanının Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı.

23 Mayıs: Nevşehir'de geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki M.Ç.'nin ailesi tarafından bağışlanan organları, 7 hastaya umut oldu.

24 Mayıs: Türkiye’de korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kapadokya en sessiz bayramını yaşıyor.

25 Mayıs: Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Nevşehir’de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

26 Mayıs: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan 3 metre boyunda ve 2 bin yıllık olan mezar yereli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

27 Mayıs: Nevşehir’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca il genelinde 199 kişiye idari para cezası yazıldı.

29 Mayıs: Korona virüs (Kovid19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart`ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.

31 Mayıs: Nevşehir Belediyesi, pandemi döneminde arabalı açık hava sinema keyfi ile Nevşehirlilerin sinema özlemine son verdi.



HAZİRAN:

1 Haziran: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri bugün itibarıyla yeniden ziyarete açıldı.

1 Haziran: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesi bugün itibarıyla kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

2 Haziran: Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında bazı cadde ve sokakların yanı sıra kamu kurumu ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde maske zorunluluğu getirildi.

5 Haziran: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonlarının eğitim uçuşu ile gökyüzü uzun bir aradan sonra renklendi.

5 Haziran: FETÖ/PDY terör örgütünün firari sözde Konya bölge imamı, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

7 Haziran: Geçen yıl Ukrayna’ya Diş Hekimliği Fakültesinde okumak üzere giden 19 yaşındaki Ömer Sami Şimşek, geçtiğimiz hafta merdivenden düşerek belini kırdı. Ailesinin Türkiye’de tedavi olmasını istediği genç, uçak ambulans ile Ukrayna’dan alınarak Nevşehir Kapadokya Havalimanına getirildi.

8 Haziran: Göreme Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 3 aylık iş yerleri kiralarının alınmayacağını açıkladı. Göreme Belediyesi, kiracılarının 19 Mart19 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayan 3 aylık dönemin kiralarının almaması kararlaştırdı.

9 Haziran: Nevşehir’in Avanos ilçesinde çanak ustası Şaban Topuz tarafından korona virüs salgınında sosyal mesafe ve maskeye dikkat çekmek üzere çanaktan korona virüs yapıldı.

10 Haziran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir Valiliğine Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel atandı.

13 Haziran: Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden Özcan Sayın hobi olarak başladığı deve kuşu yetiştiriciliğini evinin bahçesine çiftlik kurarak geliştirdi.

16 Haziran: Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Nevşehir Valisi iken Çanakkale Valisi olarak atanan Vali İlhami Aktaş, Nevşehir’e veda etti

17 Haziran: akimler Savcılar ve Kurulu (HSK) tarafından kararname sonrasında Nevşehir’de görev yapan 16 hakim ve 5 savcının görev yeri değişirken Nevşehir’e 8 Hakim ve 7 savcı ataması yapıldı. Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Kalkan’da kararname sonrasında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

17 Haziran: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir Valiliğine atanan Vali İnci Sezer Becel görevine başladı.

18 Haziran: Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde turizmci İdris Güzeller, korona virüs ile mücadele kapsamında maske takmanın önemini anlatmak için aracına maske giydirdi.

19 Haziran: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, LGS sınavına girecek olan öğrencilere 27 ton karpuz dağıttı.

23 Haziran: Nevşehir Barosu Kadın Komisyon Başkanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 2 aylık zaman diliminde 37 kadının intihar girişiminde bulunduğu açıklandı.

24 Haziran: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanırken Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü Prof. Dr. Semih Aktekin atandı.

27 Haziran: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve ailesi, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ailesi ile birlik ziyarete geldi.

27 Haziran: Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs döneminde sinemaya gidemeyen vatandaşlar için hayata geçirilen ‘Arabada Sinema’ etkinliği “Bizim İçin Şampiyon” filmi ile devam etti. Kamyon ve Tır Garajında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar arabalarından film izleme keyfini yaşadı.

29 Haziran: Kovid19 sonrası kontrollü normalleşme sürecinde uzun süre evlerinde kalan ve sinemaya gidemeyen vatandaşlar için ‘Arabalı Sinema’ etkinliği başlatarak Türkiye genelinde büyük ses getiren Nevşehir Belediyesi şimdi de ‘Arabada Konser’ etkinliği ile müzik tutkunlarının konser hasretini sona erdirdi. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen ve ünlü sanatçı İsmail Altunsaray’ın sahne aldığı konser büyük ilgi gördü.

29 Haziran: Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Dinler HotelsÜrgüp, korona virüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı” ile bölgenin Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan ilk 5 yıldızlı oteli oldu.

29 Haziran: Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan şahıs kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

30 Haziran: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da ticari balon turları 1 Ekim tarihine kadar ertelendi.



TEMMUZ

3 Temmuz: Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Aşağıbarak köyünde 1850 yılında Ermeni mimarilerinin tasarladığı ve Türkiye’de sadece mimari özelliği ile 2 tane bulunan camiden biri olan Aşağıbarak Camisi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alındı.

5 Temmuz: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın en güzel gün batımının izlendiği bölge olan Kızılçukur vadisinde korona virüs ile mücadele sonrasında ilk nikah kıyıldı.

5 Temmuz: İYİ Parti Nevşehir 2. Olağan İl Kongresi yapıldı. İl Kongresinde üç aday içerisinden kazanan Ömer Ay ve beraberindeki liste oldu.

6 Temmuz: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan karar sonrasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

7 Temmuz: Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile yabancı uyruklu Vefa Elhalaf, doğum sancıları tutması üzerine çağrılan ambulansta hastaneye götürülürken doğum yaptı.

8 Temmuz: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının Ekim ayına kadar ertelenmesinin sonrasında bölge turizmcileri balon uçuşlarının biran önce başlaması çağrısında bulundu.

8 Temmuz: Nevşehir Valiliği tarafından il genelinde yapılacak düğünlerin en erken 08.00 saatleri ile 23.00 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.

10 Temmuz: Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde 56 yaşındaki Ayşe Köse, uzun yıllar hayalini kurduğu lavanta bahçesini kurarak hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

11 Temmuz: Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Derinkuyu yeraltı şehrinin yerden 8 kat altına inerek tüm dünyayı Kapadokya bölgesine davet etti.

14 Temmuz: Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi sonrasında Kozaklı Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Rize Hemşin Kaymakamlığına atandı.

14 Temmuz: Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyü, korona virüs ile mücadele kapsamında Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından 14 gün boyunca karantina altına alındı.

18 Temmuz: Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde yaşayan vatandaştan fazla elektrik direği olması nedeniyle köy bugünlerde 'Direkli köy' olarak anılıyor.

20 Temmuz: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti.

20 Temmuz: Nevşehir’in il oluşunun 66. yıl dönümünde turizme kazandırılan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törenle açıldı.

25 Temmuz: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 3 bin yıllık olan ve kaya üzerinden bulunan Hitit yazıtı görenleri hayrete düşürüyor.

27 Temmuz: ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre Nevşehir Özel Kardelen Koleji öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, TYT sonuçlarına göre Türkiye birincisi oldu. Nevşehir, YKS'de ilk kez Türkiye birincisi çıkardı.

28 Temmuz: Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyünde korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar sonrasında 14 günlük karantina süreci sona erdi.

31 Temmuz: Nevşehir’de kurban keserken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Sedat İnan vefat etti.



AĞUSTOS

4 Ağustos: Nevşehir’de yaşayan Suriyeli 28 yaşındaki Cuma Taha, yakalanmış olduğu korona virüsten Türkiye sayesinde kurtulduğunu söyledi.

4 Ağustos: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 220 gram esrar ve 584 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

6 Ağustos: Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 1944 yılında üretime başlayan ve 2004 yılında Mey İçki AŞ’ye geçen 76 yıllık şarap fabrikası, üniversite kampüsü olarak kullanılmak üzere Kapadokya Üniversitesi tarafından satın alındı.

6 Ağustos: Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli 42 yaşındaki Uzman Çavuş Kadir Yaşar geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

10 Ağustos: Nevşehir’de bir düğünde gelin ve damada dayı ve yengesi tarafından altın yerine rende ve mantı süzgeci takılması davetlileri güldürdü.

14 Ağustos: Nevşehir Belediyesi’nin düzenlediği sünnet organizasyonu ile bu yıl 50 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet olan çocukları hastanelerde eşi Melek Arı ile birlikte ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklarının ilk mürüvvetini yaşayan ailelerin heyecan ve sevincine ortak oldu.

14 Ağustos: Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 749. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Aramızdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bunun teminatı, tarihimiz ise en net kanıtıdır" dedi.

16 Ağustos: Nevşehir Valiliği tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında taziyelerin toplu halde yapılmaması kararı alındı.

16 Ağustos: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldi.

23 Ağustos: Türkiye’nin önemli turizm bölgesi Kapadokya’da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart tarihinden itibaren iptal edilen sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.

26 Ağustos: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TYT puan türünde Türkiye birincisi olan Hüseyin Kağan Özdemir’in tercihi Tıp Fakültesi oldu.

26 Ağustos: Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde baraj gölünde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

28 Ağustos: Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi’ni yılın ilk 8 ayında 65 bin 900 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

29 Ağustos: Nevşehir Aile Hekimleri Derneği tarafından yapılan kongre sonrasında Yönetim Kurulu kararı ile Aile Hekimi Dr. Hakan Gürbüz, Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanlığına seçildi.

30 Ağustos: Nevşehir’in Avanos ilçesinde atılan havai fişekler ilçede yangın çıkmasına neden oldu.

31 Ağustos: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bu sabah dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, sıcak hava balonuna binerek gökyüzünde DJ performansı sergiledi.

31 Ağustos: Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



EYLÜL:

1 Eylül: Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde dün akşam saatlerinde konakladığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü oyuncu Haldun Boysan’a Ürgüp’de set arkadaşları tarafından veda töreni düzenlendi.

4 Eylül: AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığı Kongresi Ürgüp Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Kongreye tek aday olarak katılan Oğuz Kahraman, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığına seçildi.

5 Eylül: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de Eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

12 Eylül: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası kesildi.

16 Eylül: 18 ülkeden yönetmen, yapımcı, festival yöneticisi, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcisini buluşturan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Türkiye etabı Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı.

17 Eylül: Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından il genelinde okullarda 525 kişinin işe alacağı duyurusunun ardından işe girebilmek için 2 bin 191 kişi başvurunca 525 kişi noter huzurunda korona virüs önlemleri altında belirlendi.

18 Eylül: Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Paşabağları’nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Luias Medina’nın “Help” filmi Grand Prix Ödülü’nün sahibi oldu.

21 Eylül: Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 192 litre kaçak şarap ele geçirildi.

24 Eylül: Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Dokuart halı mağazasında satışa sunulan ve 7 milyon düğümü olan halı, 80 bin dolardan satışa sunuldu.

