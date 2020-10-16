Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, vefatının 290. yılında memleketinde anıldı

AA

Nevşehir Belediyesince Alibey Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.Programa vatandaşlar, maskeli ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin kurucusu Damat İbrahim Paşa'yı anma etkinliklerinin geleneksel hale getirileceğini söyledi.Kuruluşundan bugüne kadar kente emeği geçen tüm değerlerin hatırlanması için çalışma yürütüleceğini belirten Arı, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişinize sahip çıkmazsanız, bir gün sahip çıkacak geçmişiniz kalmaz. Bunu hem fiziksel hem de insan kaynağı manasında söylüyorum. Bu şehrin en önemli figürlerinden birisi Damat İbrahim Paşa'dır. Küçük bir kasaba olan Muşkara'yı şehir yaparak bugünlere gelinmesini sağladı. Bugüne kadar bu değerimiz maalesef yeterince anılmamıştı. Bugün başlattık, bundan sonra geleneksel olarak her yıl anacağız. Damat İbrahim Paşa'nın doğmuş olduğu evi tespit ettik. Ekiplerimiz ilk bulguları araştırıyor. İnşallah doğduğu evi de ihya ve inşa edeceğiz. Bu şehrin büyüklerine ve değerlerine sahip çıkmak zorundayız."Cuma namazının ardından belediye görevlilerince vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikramında bulunuldu.