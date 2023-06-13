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New York'ta şehre 'paralı giriş' dönemi geliyor

ABD'de Joe Biden yönetimi, New York'un Manhattan bölgesine giren araçlardan ücret alınmasını öngören önemli bir programa izin vermeye hazırlanıyor.

New York'a 'paralı giriş' dönemi geliyor
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Geçiş ücreti genellikle 'trafik sıkışıklığı fiyatlandırması' olarak da adlandırılıyor.

Pratikte diğer geçiş ücretleri gibi işlese de sistem, özellikle Manhattan'da 60. Cadde'nin altındaki trafik sıkışıklığı olan bölgede araç kullanmayı ücretlendirdiği için ABD'de türünün ilk örneği olacak.

Uygulamayla yoğun saatlerde araçlardan 9 ila 23 dolar arasında ücret alınması ve önümüzdeki bahar yürürlüğe girmesi planlanıyor.

CNN Business'ın haberine göre plan yıllardır erteleniyordu ancak geçtiğimiz ay Federal Karayolu İdaresi'nin çevresel değerlendirmenin yayınlanmasını onaylamasıyla bir dönüm noktası aşılmış oldu. Halkın raporu incelemek için Pazartesi gününe kadar süresi var ve federal hükümetin kısa bir süre sonra raporu onaylaması bekleniyor. Bu aşamadan sonra da New York Metropolitan Ulaşım İdaresi (MTA) geçiş ücretlerinin yanı sıra belirli sürücülere yönelik indirim ve muafiyetlerle son şeklini verebilir.

New York Valisi Kathy Hochul geçen ay yaptığı açıklamada "Bu program New York'un uzun vadeli başarısı için kritik önem taşıyor" dedi.

Plan aynı zamanda New York'ta trafik sıkışıklığı fiyatlandırmasının uygulanmasına yönelik yarım asırdan fazla süredir devam eden uğraşların da sonuçlanması anlamına geliyor. Birçok New York Belediye Başkanı ve eyalet valisinin desteğine rağmen uzun zamandır karar onaylanmamıştı. 2007 yılında Belediye Başkanı Michael Bloomberg, geçiş ücreti programı önerirken trafik sıkışıklığını "odadaki fil" olarak adlandırmış ancak kararı reddedilmişti. 10 yıl sonra ise, uzun süredir trafik sıkışıklığı ücretlendirmesine karşı çıkan Vali Andrew Cuomo, bunun 'zamanı gelmiş bir fikir' olduğunu söylemişti. 2 yıl sonra eyalet, MTA'ya bir sıkışıklık fiyatlandırma programı tasarlaması için onay verdi.

"ABD'DEKİ EN KÖTÜ TIKANIKLIK"

Her gün 700 bin otomobil, taksi ve kamyon; dünyanın en işlek bölgelerinden biri olan ve ABD'deki en kötü trafik sıkışıklığının yaşandığı Manhattan'a akın ediyor.

Sıkışıklık nedeniyle bölgede arabalar saatte ortalama sadece 11.4 km hızla seyahat ediyor ve bu daha da düşüş eğiliminde. Halk otobüsü hızları 2010 yılından bu yana %28 azalırken, bir tahmine göre New Yorklular her yıl trafikte oturarak ortalama 117 saat kaybediyor ve bu da onlara üretkenlik kaybı ve diğer maliyetler açısından yaklaşık 2000 dolara mal oluyor.

Geçiş ücreti ile sıkışıklık bölgesine giren araç sayısını her gün en az %10 oranında azaltmak ve araçların bölge içinde kat ettikleri kilometre sayısını %5 oranında düşürmek planlanıyor.

G&ouml;rsel: iStock
Görsel: iStock

BAŞKA ÜLKELERDE DE UYGULANIYOR

Henüz hiçbir ABD şehri trafik sıkışıklığı fiyatlandırmasına geçmemiş olsa da Stockholm, Londra ve Singapur'da uygulama yıllardır devam ediyor.

Bu şehirlerde karbondioksit kirliliğinde azalma, ortalama hızlarda artış ve trafik sıkışıklığında azalma gibi faydalar rapor edilirken Londra'nın 2003 yılında ücretlendirmeyi uygulamaya koymasından sadece 1 yıl sonra trafik sıkışıklığı %30 oranında azalmış ve ortalama hızlar da aynı oranda artmıştır.

Stockholm'de yapılan bir çalışmada ise çocukların akut astım nedeniyle doktora gitme oranının, programın 2007'de başlamasından öncesine kıyasla yaklaşık %50 düştüğü tespit edilmiştir.

DİĞER ŞEHİRLER DE TAKİPTE

Uygulamanın savunucuları New York yaşamının önemli bir parçası olan toplu taşımayı da geliştireceğini belirtiyor. Zira şehir merkezindeki yolculukların yaklaşık %75'i toplu taşıma araçlarıyla yapılıyor.

New York'un uygulama kararını diğer şehirlerdeki liderler de yakından izliyor. Başarılı olması halinde bu diğer ABD şehirleri için bir model olabilir. Los Angeles Times geçen ay "New York City'nin programının ilerlediğini görmek güzel. Los Angeles izlemeli, öğrenmeli ve bir sonraki adımı atmalı" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri iStock'tan servis edilmiştir.

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