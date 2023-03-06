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New York'ta süper market alev alev yandı: 7 yaralı

ABD'nin New York eyaletindeki bir süpermarkette elektrikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi

New York'ta süper markette yangın: Yaralılar var
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AA

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde bir süpermarkette çıkan yangında en az 7 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; New York Polis Departmanı Komiseri Laura Kavanagh, yangının, bir elektrikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi. Kavanagh, elektrikli bisiklet bataryalarının patlayarak büyük yangınlara sebebiyet verdiğini ve bu yangınların söndürülmesinin çok zor olduğunu kaydetti.

Olay yerindeki itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle bir sivil, bir acil servis çalışanı ve beş itfaiyecinin yaralandığını aktardı. Marketin yakınına park edilen bisikletin sahibinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da düşük kaliteli bataryaların kullanıldığı bisikletlerin oluşturduğu tehlikelere dikkati çekerek, yasal lityum-iyon bataryalarının kullanılmasını tavsiye etti.

New York'ta son dört yılda lityum-iyon bataryalarının kullanıldığı elektrik bisikletlerinden kaynaklı 400 yangının çıktığı belirtiliyor.

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