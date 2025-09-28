Newcastle United: 1 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal deplasmanda Newvastle United'la karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Topçular, maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Arsenal, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin 34. dakikada Nick Woltemade ile 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Arsenal, 84. dakikada Mikel Merino ile beraberliği yakaladı.
90+6. dakikada Gabriel ile bir gol daha bulan başkent temsilcisi, zorlu Newcastle deplasmanından 3 puanla döndü.
Arsenal bu galibiyetle puanını 13'e çıkarırken, Newcastle United 6 puanda kaldı.