Newcastle United - Chelsea rakamlar

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Newcastle United, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Chelsea takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Newcastle United 1 puanla 12. sırada, Chelsea 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Newcastle United son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Chelsea, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 137 kodlu maçı oynayanlar; Newcastle United galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.30, Chelsea galibiyet oranı 1.50. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Newcastle United son haftadaki Chelsea müsabasında 3-0 kazandı.

Chelsea ise Newcastle United karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Newcastle United, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Chelsea, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chelsea 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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