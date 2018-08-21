Newport County - Notts County rakamlar

Newport County ve Notts County, 21 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Newport County 4 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Notts County 1 puanda ve 21. sırada. Ev sahibi Newport County, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Notts County, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 480 kodlu maçı oynayanlar; Newport County galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Notts County galibiyet oranı 2.40. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Newport County son hafta oynanan Carlisle United maçında 1-1 berabere kaldı.

Notts County, Luton Town karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Newport County, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Notts County ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Notts County, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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