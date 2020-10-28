Neymar maça devam edemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile PSG karşılaştı. İstanbul'daki karşılaşmada PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Maçın 26. dakikasında sahayı terk eden Neymar, yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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