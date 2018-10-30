Nice - Auxerre düellosu

Fransa Lig Kupası Son 16 Turu maçında Nice ile Auxerre, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:45. Nice son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Auxerre son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 516. İddaa'da Nice kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Auxerre kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Nice son haftadaki Lyon müsabasında 3-4 kazandı.

Auxerre ise Montpellier maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında alan Nice, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Auxerre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Auxerre, 0 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ