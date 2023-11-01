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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi

        85 metrelik minareler deprem riskine karşın sökülerek kısaltıldı

        İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuba Camii'nin 85 metre uzunluğundaki minareleri deprem önlemleri kapsamında kısaltıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:18
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        Bahçelievler'de bulunan Kuba Camii'nin 85 metrelik minareleri, olası bir depremde oluşabilecek yıkımda, çevresindeki okul ve evlere zarar vermemesi amacıyla vinç yardımıyla sökülerek kısaltıldı.

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        DHA'nın haberine göre Yenibosna'da bulunan Kuba Camii'nin 85 metrelik iki minaresi; cami derneğinin kararıyla vinç yardımıyla sökülerek kısaltıldı.

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        Dernek yetkilileri, olası bir depremde minarenin yıkımı ile oluşabilecek riskler ve caminin her iki yanında bulunan okul ve apartmanlara zarar vermemesi amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirtti.

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        Minarenin söküm işlemi parçalar halinde gerçekleştirilirken, çevrede şeritlerle güvenlik önlemleri alındı. Minarelerin yeni boyutunun 55 metre olarak belirlendiği öğrenildi.

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        "KARAR ALDIK KISALTIYORUZ"

        Kuba Camii Derneği Başkanı Ekrem Gökdemir, "Deprem korkusuyla kısaltmak istedik, kısaltıyoruz. Şu an 85-90 metreye yakın bir uzunluğu var 55 metreye düşüreceğiz. Minarelerimiz sağlam, herhangi bir şey yoktu. Yapılırken uzun olması daha şık olur diye öyle yapmıştık, o zaman deprem korkusu yoktu. Biz sadece yandaki okul ve komşularımızın evlerini düşünerek dernek olarak karar aldık kısaltıyoruz." dedi.

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        "16 TONLUK PARÇAYI İNDİRDİK"

        Yıkım sorumlusu Mehmet İnce, "Yaklaşık olarak 18 metre ve 16 ton burada bulunan indirdiğimiz parça. Kompresör ve oksijenli tüple demirlerini kesip 330 tonluk vincin de yardımıyla güvenli bir şekilde yukarıdan aşağı indirdik." diye konuştu.

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