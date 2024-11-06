Sivas Emniyeti kameraları inceledi! Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı! Sivas'ta, Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebeğin, ailesi tarafından eski çocuk mezarlığında kardeşinin mezarının yanına gömüldüğü, ancak buradan hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı tespit edildi. Otopsi işlemi sonrası yeni bebek mezarlığına gömülen ve mezar taşına 'Cennetin günahsız gülü' yazılan bebeğin, eski yerine nakledileceği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:42 facebook

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