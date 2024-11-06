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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı | HABERLER | Son dakika haberleri

        Sivas Emniyeti kameraları inceledi! Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!

        Sivas'ta, Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebeğin, ailesi tarafından eski çocuk mezarlığında kardeşinin mezarının yanına gömüldüğü, ancak buradan hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı tespit edildi. Otopsi işlemi sonrası yeni bebek mezarlığına gömülen ve mezar taşına 'Cennetin günahsız gülü' yazılan bebeğin, eski yerine nakledileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:42
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        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
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        Sivas'ta, Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta 3 Kasım'da uçurum altında cesedi parçalanmış halde bulunan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki çocuk mezarlığına defnedilen 1 aylık erkek bebeğin sırrı çözüldü.

        POLİS, GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

        DHA'da yer alan habere göre olaya ilişkin çalışma yürüten Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi.

        DOĞUM SIRASINDA ÖLMÜŞ AİLESİ TOPRAĞA VERMİŞ

        Yapılan araştırmada, bebeğin doğum sırasında hayatını kaybettiği, 16 Ekim'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ailesi tarafından Şehitlik Caddesi, Garnizon Şehitliği karşısında bulunan eski çocuk mezarlığına, 2010 yılında 10 aylıkken hayatını kaybeden kardeşinin yanına defnedildiği belirlendi.

        BABA, BEBEĞİN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜ

        Polis aileye ulaşırken, olay yerine gelen baba M.A.'nın gözetiminde kazılan yer kontrol edildiğinde bebeğin cesedinin yerinde olmadığı tespit edildi.

        HAYVANLAR CESEDİ KAZIP ÇIKARMIŞ

        Cesedin hayvanlar tarafından kazılarak çıkarıldığı, Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine taşındığı saptandı.

        CENAZE ESKİ YERİNE NAKLEDİLECEK

        Otopsi işlemi sonrası yeni bebek mezarlığına gömülen ve mezar taşına 'Cennetin günahsız gülü' yazılan bebeğin, eski yerine nakledileceği öğrenildi.

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