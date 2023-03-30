"AZİZ YILDIRIM, F.BAHÇE İÇİN İYİ BİR BAŞKANDI"

"Çok bireysel bir iletişimimiz olmadı. Kendisini bir başkan olarak sert bir mizacı vardı. Ama saha içi ve dışında ne yaptığını iyi bilirdi. Özellikle büyük maçlardan önce baskıyı çok iyi kontrol ederdi. Futbolculara nasıl davranacağını çok iyi bilirdi. Fenerbahçe için iyi bir başkandı."

YAYINCI KURULUŞ ÇOK PARA İSTEDİ, BELGESELDE VEREMEDİK"

''Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Yayıncı kuruluş belgeselimde kullamnacağı maçların görüntüleri için çok para talep etti. Şok olduk. Stattaki maçlardan görüntüler özellikle büyük takımlara karşı attığım goller... Çok üzüldüm. Türkiye'nin ve Türk futbolunun daha fazla gözükmesini istedim ama yayın haklarını elinde bulunduran kurum çok para istedi.''