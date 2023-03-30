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Nicolas Anelka'dan çarpıcı açıklamalar: Şampiyonluğun gitmesinde bunun da etkisi var!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen efsane Fransız golcü Nicolas Anelka, önemli açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 2006'daki şampiyonluk maçında Daum'un kendisini yedek bırakmasını anlamlandıramadığını söyledi. İşte Anelka'nın sözleri...

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  • Nicolas Anelka'dan çarpıcı açıklamalar: Şampiyonluğun gitmesinde bunun da etkisi var!

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka, Haber Global'e açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'deki günlerini anlatan Anelka, 2006'da Denizli'de kaçan şampiyonlukla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Anelka'nın açıklamaları...
  • Nicolas Anelka'dan çarpıcı açıklamalar: Şampiyonluğun gitmesinde bunun da etkisi var!

    ''ŞAMPİYONLUĞUN GİTMESİNDE BUNUN DA ETKİSİ VAR''

    Fransız yıldız, "2006'da Denizlispor'la oynadığımız şampiyonluk maçında Daum’un Nobre’yi tercih etmesine şaşırdım, beklenmedik bir karardı. Şampiyonluğun gitmesinde de bunun etkisi var. Maçtan bir gün önce Fransa Milli Takımı kadrosu açıklandı, o kadroda yoktum. Hocanın da bundan etkileneceğimi düşündüğü için böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Hepimizin beklentisinin aksine sürpriz bir tercihti. Nobre de iyi bir golcüydü ama yeni sakatlıktan çıkmıştı. Bu yüzden sürpriz olmuştu." dedi.
  • Nicolas Anelka'dan çarpıcı açıklamalar: Şampiyonluğun gitmesinde bunun da etkisi var!

    "ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN GELDİM"

    "Şampiyonlar Ligi hedefi olduğu ve iyi bir hedefi olduğu için hiç düşünmeden Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettim. Türkiye’de futbolda teknik tarafın çok kuvvetli olduğunu da düşünüyordum. Tereddüt bile etmedim. Fenerbahçe’yi şampiyonluk yaşamak için istedim."
  • Nicolas Anelka'dan çarpıcı açıklamalar: Şampiyonluğun gitmesinde bunun da etkisi var!

    ''FENERBAHÇE İÇİN TEKLİFLERİ REDDETTİM''

    Anelka: "Fenerbahçe'ye dönebilmeyi çok isterim. Çin'den ayrıldığım dönemde Fenerbahçe'ye gelmek istedim ve Fenerbahçe'nin büyük rakiplerinden biri bana teklifte bulunmuştu ancak Fenerbahçe'ye olan sevgimden dolayı bunu reddettim."

     
  • Nicolas Anelka'dan çarpıcı açıklamalar: Şampiyonluğun gitmesinde bunun da etkisi var!

    "FENERBAHÇE'DEN KARİYERİM İÇİN AYRILDIM"

    ''İki teknik direktörle de iyi anlaşmıştım. İkisi de çok iletişime açıktı. Özellikle Zico ayrılmamı hiç istememişti. Ama ben İngiltere’ye dönmek istemiştim. Fenerbahçe’den mutsuz olduğum için değil, kariyerim için ayrıldım.''
  • Nicolas Anelka'dan çarpıcı açıklamalar: Şampiyonluğun gitmesinde bunun da etkisi var!

    "OYNADIĞIM EN İYİ 10 NUMARA ALEX"

    "Alex’le saha içinde çok iyi vakit geçirdik. Oynadığım en iyi 10 numaraydı. Çok özel bir oyuncuydu. Oyun görüşü, frikikleri çok özeldi. Birlikte oynadığım çok iyi futbolcu vardı."
  • Nicolas Anelka'dan çarpıcı açıklamalar: Şampiyonluğun gitmesinde bunun da etkisi var!

    "AZİZ YILDIRIM, F.BAHÇE İÇİN İYİ BİR BAŞKANDI"

    "Çok bireysel bir iletişimimiz olmadı. Kendisini bir başkan olarak sert bir mizacı vardı. Ama saha içi ve dışında ne yaptığını iyi bilirdi. Özellikle büyük maçlardan önce baskıyı çok iyi kontrol ederdi. Futbolculara nasıl davranacağını çok iyi bilirdi. Fenerbahçe için iyi bir başkandı."

    YAYINCI KURULUŞ ÇOK PARA İSTEDİ, BELGESELDE VEREMEDİK"

    ''Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Yayıncı kuruluş belgeselimde kullamnacağı maçların görüntüleri için çok para talep etti. Şok olduk. Stattaki maçlardan görüntüler özellikle büyük takımlara karşı attığım goller... Çok üzüldüm. Türkiye'nin ve Türk futbolunun daha fazla gözükmesini istedim ama yayın haklarını elinde bulunduran kurum çok para istedi.''

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