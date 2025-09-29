Habertürk
        Niğde'de kaçak içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Niğde'de 920 litre kaçak içki ele geçirildi

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 920 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:44 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:45
        Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki imal edildiği bilgisi üzerine Bor ilçesi Bahçeli beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada 920 litre kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        #Niğde Haberleri
        #Kaçak içki
        #Son dakika haberler
