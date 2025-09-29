Niğde'de kaçak içki ele geçirildi

Niğde'de 920 litre kaçak içki ele geçirildi
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda 920 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 29.09.2025 - 13:44 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:45
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki imal edildiği bilgisi üzerine Bor ilçesi Bahçeli beldesinde bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 920 litre kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
