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        Niğde'de otomobile silahlı saldırı; 6 gözaltı

        NİĞDE'de, adliye çıkında silahlı saldırıda otomobiline 7 mermi isabet eden G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:05
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        Niğde'de otomobile silahlı saldırı; 6 gözaltı
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        NİĞDE'de, adliye çıkında silahlı saldırıda otomobiline 7 mermi isabet eden G.Ö., yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili G.Ö.'nün mahkemelik olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, öğle saatlerinde, Şah Süleyman Mahallesi Adliye Sarayı arkasında meydana geldi. Adliyeden çıktığı belirlenen bir grup, G.Ö. yönetimindeki otomobile tabancayla ateş açtı. 7 kurşun isabet eden otomobilin sürücüsü, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis, otomobille kaçan şüphelileri takibe aldı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle G.Ö. ile mahkemelik olduğu belirlenen İ.E., Y.E., H.C.B., M.H.B., T.D. ve A.S., Edikli beldesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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