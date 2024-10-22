Niğde'de otomobile silahlı saldırı; 6 gözaltı
NİĞDE'de, adliye çıkında silahlı saldırıda otomobiline 7 mermi isabet eden G.
NİĞDE'de, adliye çıkında silahlı saldırıda otomobiline 7 mermi isabet eden G.Ö., yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili G.Ö.'nün mahkemelik olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Şah Süleyman Mahallesi Adliye Sarayı arkasında meydana geldi. Adliyeden çıktığı belirlenen bir grup, G.Ö. yönetimindeki otomobile tabancayla ateş açtı. 7 kurşun isabet eden otomobilin sürücüsü, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis, otomobille kaçan şüphelileri takibe aldı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle G.Ö. ile mahkemelik olduğu belirlenen İ.E., Y.E., H.C.B., M.H.B., T.D. ve A.S., Edikli beldesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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