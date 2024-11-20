Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşleri arama çalışmaları 2'nci gününde

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina (36) ve Maryıa İvankova için arama çalışmaları 2’nci günde de sürüyor.

Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı. 2 gün sonra geri dönmesi beklenen ikiz dağcılara ulaşılamadı. Bunun üzerine dün arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.