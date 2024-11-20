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        Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşleri arama çalışmaları 2'nci gününde

        NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina (36) ve Maryıa İvankova için arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:45
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        Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşleri arama çalışmaları 2'nci gününde
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        NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina (36) ve Maryıa İvankova için arama çalışmaları 2’nci günde de sürüyor.

        Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı. 2 gün sonra geri dönmesi beklenen ikiz dağcılara ulaşılamadı. Bunun üzerine dün arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

        Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Aladağlar'ın bir bölümünün sınırları içinde kaldığı Kayseri'de de AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Yahyalı’nın amatör dağcılarından oluşan bir grup da bu bölgede çalışmalara katıldı.

        Niğde Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, dağcı kardeşlerin Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, “Belarus Konsolosluğu tarafından valiliğimize telefon ile verilen bilgide Maryıa ve Valentino Ivankova’nın 15 Kasım’da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım günü geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. JAK timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır” denildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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