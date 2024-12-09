Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Akaryakıt tankerinin devrildiği Niğde- Kayseri yolu ulaşıma kapandı

        NİĞDE- Kayseri yolu üzerinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 20:09 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıt tankerinin devrildiği Niğde- Kayseri yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE- Kayseri yolu üzerinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Niğde- Kayseri yolu, tankerden sızan yakıt nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Niğde- Kayseri yolu üzerinde Konaklı Kasabası yakınlarında meydana geldi. Harun Mert (40) yönetimindeki 33 AUJ 664 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Harun Mert'i Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, yol ise tankerden sızan yakıt nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızın Niğde- Kayseri yolu üzerinde Konaklı Kasabası yakınlarında seyahat ederken dikkatli olmaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir. Yolun güvenli bir şekilde trafiğe açılmasıyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HTŞ'den Yumuşama adımları
        HTŞ'den Yumuşama adımları
        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
        Fenerbahçe hedef maçlarını kazanamıyor!
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Hollanda, Rus savaş uçaklarına önleme yaptı
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        Suriye'de yeni dönem mi, belirsizlik mi?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        F.Bahçe'den Barış Alper açıklaması!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem hangi sektörleri etkileyebilir?
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!

        Benzer Haberler

        Niğde'de devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
        Niğde'de devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Niğde'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
        Kooperatif kuran kadınlar atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
        Kooperatif kuran kadınlar atık malzemelerden süs eşyaları üretiyor
        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli yatırımcılarla görüştü
        Niğde Valisi Cahit Çelik, Çinli yatırımcılarla görüştü