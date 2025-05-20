19 yaşındaki Ecem'in organları, hastalara umut oldu

NİĞDE'de 6 gün önce rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Ecem Gökkaya'nın (19) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin kararıyla Ecem'in 4 organı, farklı illerden hastalara bağışlandı.

Kentte tanınan iş insanı Aydın Gökkaya'nın kızı Ecem Gökkaya, 14 Mayıs'ta evdeyken astım krizine bağlı anaflaktik şok ve beyin hasarı geçirdi. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Gökkaya'nın bugün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin kararıyla Ecem'in organları bağışlandı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonla alınan Ecem'in kalp, karaciğer ve böbrekleri, farklı illerde organ bekleyen 4 hasta için hastanelere gönderildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşat Ramazan Zor, "Genç hastamız Ecem Gökkaya'nın vefatı bizleri derinden üzdü. Ailesi bu zor süreçte çok hızlı bir karar alarak büyük bir onur örneği gösterdi. Bu anlamlı davranışları için hem hastanemiz hem de milletimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. İki böbrek, bir karaciğer ve bir kalp nakliyle 4 kişiye umut oldular. Organ nakillerinin Allah'ın izniyle başarılı olacağını umut ediyoruz. 2025 yılı içinde Niğde'de gerçekleştirilen 3'üncü organ nakli bu oldu. Sayının artmasını temenni ediyoruz" dedi.