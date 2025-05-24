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        Gölete giren Furkan, ölü bulundu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUNiğde'de sıcak havadan bunalarak Taşlıca Baraj Göleti'ne girip, suda kaybolan Furkan Kalkan'ın (13), Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 00:20 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:25
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        Gölete giren Furkan, ölü bulundu (2)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Niğde'de sıcak havadan bunalarak Taşlıca Baraj Göleti'ne girip, suda kaybolan Furkan Kalkan'ın (13), Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik de bölgeye gelerek çalışma ve soruşturma hakkında bilgi aldı. Kalkan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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