Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 534'e ulaştı

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NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi sayısı 2 bin 534'e yükseldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2022 yılı yaban keçisi sayımını tamamladı.

Bu bölgelerde 10 farlı alanda 20 kişilik ekiple yapılan sayıma göre 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yürüttüğü koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan tedbirleriyle 2 bin 534'e yükseldi.

Aladağlar dışında kalan Ulukışla ilçesindeki Horoz Devlet Avlağı'nda da 416 yaban keçisi bulunuyor.

Öte yandan ekipler, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi çalışmaları kapsamında kış döneminin yoğun geçtiği günlerde yemleme yapıyor.

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