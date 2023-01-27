Serbest Güreş Milli Takımı, yeni sezona Demirkazık'ta hazırlanıyor

NİĞDE (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Metin Topaktaş, Niğde'de iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Geçen yıl Avrupa ve dünya şampiyonlarını 12 madalyayla kapattık. Bu sene de inşallah onu geçmeye çalışıyoruz. Niğde Demirkazık kampı uğurlu geliyor." dedi.

Topaktaş, milli takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılının ilk hazırlık kampını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampta, ilk etapta 1-5 Şubat'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenecek ranking turnuvasına hazırlandıklarını belirten Topaktaş, 15-23 Nisan'da da yine Zagreb'te Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceğini anlattı.

Topaktaş, ranking turnuvasının aynı zamanda Avrupa şampiyonasının provası olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız şu anda iyi gidiyor. Eksiklerimiz var. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül şu anda kampta değil ama çok iyi hazırlanıyor. Ufak bir sakatlığı vardı, şu anda iyi. Herhangi bir şey yok, çok çok iyi durumda. Yaşar Doğu da inşallah ilk mindere çıkacak, onu heyecanla bekliyoruz. Burada şu anda Soner Demirtaş, Süleyman Atlı gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyalı güreşçilerimiz var. Onların yanında küçükler ve yıldız milli takımının sporcuları var. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Geçen yıl Avrupa ve dünya şampiyonlarını 12 madalyayla kapattık. Bu sene de inşallah onu geçmeye çalışıyoruz. Niğde Demirkazık kampı uğurlu geliyor."

Kampa 19 sporcuyla başladıklarını anlatan Topaktaş, şubatta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası nedeniyle sayıyı az tutuklarını ifade etti.





- "Öncelikli ve en büyük hedefim bu yıl dünya şampiyonu olup olimpiyatlara katılmak"

Milli güreşçi Süleyman Atlı da kampta Türkiye şampiyonasına ve ranking turnuvalarına hazırlandıklarını bildirdi.

Önceliklerinin Türkiye Şampiyonası olduğunu vurgulayan Atlı, "Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonası gibi önemli turnuvalarımız var. Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Takım arkadaşlarımla motive bir şekilde sezona girdik. Önemli olan dünya şampiyonası çünkü bu dünya şampiyonası, diğerlerinden biraz daha farklı. Dünya şampiyonasında ilk altıya giren sporcu olimpiyat vizesi almış olacak. Bundan dolayı bu yılki dünya şampiyonası bizim için çok önem arz ediyor. Öncelikli ve en büyük hedefim, bu yıl dünya şampiyonu olup olimpiyatlara katılmak." diye konuştu.





- "Biz Türk'üz. Her zaman savaşmayı, mücadele etmeyi biliriz"

Milli sporcu Soner Demirtaş ise takım arkadaşlarının moral ve motivasyonunun çok güzel olduğuna işaret etti.

Güreşin giderek zorlaştığını ve bu alanda daha fazla yatırım yapılması gerektiğine dikkati çeken Demirtaş, şöyle konuştu:

"Kişisel olarak hedefim tabii ki diğer sporcular gibi şampiyon olmak. Bir şampiyonluğum var, iki şampiyonluğum var ama üçüncü, dördüncü, beşinciyi istiyorum. Beş tane olsa sporcu, altıncıyı istiyor, 10 tane olsa on beşinciyi istiyor. Çünkü emek veriyorsunuz. Bu sporu yaptığınız sürece her zaman çıtayı yüksek tutmak zorundasınız. Çünkü ağır bir spor. Güzel madalyalar alıp kariyerimi yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum, yaş 32 oldu. Güreş çok zorlaşıyor ama biz de kolay değiliz. Biz Türk'üz. Her zaman savaşmayı, mücadele etmeyi biliriz. Katıldığımız Avrupa Şampiyonası olsun, dünya şampiyonası olsun, olimpiyat olsun en üstte olmak istiyoruz ve bunun için de elimizden gelenin her şeyin en iyisini yapacağız."

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