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        Niğde Arkeolojisi ve Kültürel Mirası Çalıştayı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:29
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        Niğde Arkeolojisi ve Kültürel Mirası Çalıştayı düzenlendi
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        NİĞDE (AA) - Niğde İl Kültür Müdürlüğünce Niğde Arkeolojisi ve Kültürel Mirası Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, Anadolu medeniyetlerinin ne kadar zengin olduğunu, özellikle son yıllarda Göbeklitepe'den sonra geçmişi 10 bin yıla kadar uzanan medeniyetlerin görüldüğünü söyledi.

        Müzelerde bu medeniyetlerin buluntularının sergilendiğini belirten Türkdamar, şunları kaydetti:

        "Çalıştaydan Sırçalıtepe'den bir Göbeklitepe, Tyana'dan da bir antik kent çıkabilir mi diye düşünüyorum. Tabii ki Anadolu medeniyetlerinin her biri binlerce alışkanlık bırakmış, buluntulardan da bunu görüyoruz. Bu çalıştay ilimizde ilk defa yapıyor, ilimiz de Anadolu'nun ortasında bir şehir olduğundan bir açık hava müzesi. 7 kazının aynı anda yapılması muhteşem."

        AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da bu tür çalıştayların bu coğrafyanın tarihi ve kültürel açıdan ne kadar kıymetli olduğunu gösterecek bilimsel çıktıların paylaşılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise aynı anda devam eden 7 kazı çalışmasının yapılmasın kentin öneminin göstergesi olduğunu dile getirdi.

        Belediye olarak kazı ekiplerine her zaman destek verdiklerine işaret eden Özdemir, "Sizlerin de herhangi bir ihtiyacı olduğunda elimizden geldiği kadar yanınızdayız. Niğde Belediyesi olarak sizler şehrimize büyük emek, büyük katkı veriyorsunuz. O yüzden elimizden geldiği kadar sizleri memnun etmeye çalışacağız." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer de birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte yaklaşık 10 bin yıllık kesintisiz yaşamın sürdüğünü bildirdi.

        Çiftlik Tepecik Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Erhan Bıçakçı da Niğde'deki kazı çalışmalarının başlangıcı ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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