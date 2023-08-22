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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 950 dönüm atıl araziyi üretime kazandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:28 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:28
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 950 dönüm atıl araziyi üretime kazandırdı
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        NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, atıl durumdaki yaklaşık 950 dönüm araziyi bitkisel üretime kazandırdı.

        Bor ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekarda kurulan merkezde, 90 büyükbaş, 150 küçükbaş ve 5 bin kanatlı hayvan yetiştiriliyor.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, merkezde lisans ve lisansüstü öğrencilerle öğretim üyelerinin çalışma yaptığını ve AR-GE faaliyetleri gerçekleştirildiğini söyledi.

        - Ekim ayında çalıştay planlanıyor

        Son 2 yılda merkezde yaklaşık 50 dekar alanda ekim yapıldığını belirten Uslu, şunları kaydetti:

        "Bölgeyi bin dekara kadar çıkardık ve hiçbir atıl alan kalmayacak şekilde araştırma ve üretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu bağlamda yonca, silajlık mısır, arpa, sebze, meyve ve benzeri ürünlerimizi hem üretiyoruz hem de hayvansal üretimde kullanarak yem ihtiyacımızı karşılıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla hem Niğde'mize hem bölgemize hem de ülkemize katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunacağız. Bu bağlamda da ekim ayı içerisinde ‘Türkiye Tarım Çalıştayı’nı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapmayı planladık. Ülkemizin oluşan veya bundan sonra oluşabilecek sorunlarını ele alacağız. Niğde'den Türkiye'ye tarım konusunda öncülük edeceğiz."

        Uslu, ürünlerden gelir elde edildiğini de anlatarak, gelirlerin ekipman, kuyu, bina yapımı gibi alanlarda harcandığını ve döner sermaye aracılığıyla üniversitenin diğer birimlerinde kullanıldığını bildirdi.

        Merkezin Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da merkezde tarım ve hayvancılık üzerine faaliyetler yürütüldüğünü dile getirdi.

        Hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için bitkisel üretime önem verdiklerine işaret eden Şekeroğlu, yaklaşık bin dekarda yonca, mısır, arpa, buğday, ürettiklerini, bu sene de sebze ekimi yaptıklarını söyledi.

        - Atıl arazilerin organik maddesi artırıldı

        Şekeroğlu, merkezdeki arazinin yıllardır kullanılmadığına ve tarım yapılmadığına işaret ederek şöyle konuştu:

        "İlk amacımız bölgede bu arazilerin tarıma kazandırılmasıydı. Yaklaşık bin dekarı bu şekilde kazandırdık. Bu toprakların organik maddeleri yetersiz. O nedenle ilk önce organik madde artırmaya yönelik, arpa gibi bitkisel ürünlerden başladık. Sonra diğer ürünlerin ekimine geçtik. Toprağın organik maddesini artırmaya çalışıyoruz. Şu an süt sığırcılığında 90 hayvan var, bunların 32'si sağmal. Yıl sonuna kadar 40 hayvanımız sağmal olacak. Gelecek sene de 60 hayvan sağmal olacak. 2025 yılından itibaren de bölgeye damızlık düve satar duruma geleceğiz. Küçükbaşta yaklaşık 150 koyun ve toklu var. Yumurta tavukçuluğunda 2 bin damızlık yumurtacı, 3 bin de yumurtacı hayvan var. 10 gün sonra da yine 700-800 etlik, damızlık ebeveynler işletmemize gelecek. Dolayısıyla damızlık üretimi de yapacağız. Arı kolonisini 200 kovana çıkarttık, gelecek yıl 350 koloni olacak. Her yıl arttırarak gidiyoruz. Önümüzdeki yıl tahminen bölgenin kaliteli damızlık ana arı taleplerini de karşılamaya başlayacağız."

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