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        Niğde'de Atatürk büstüne zarar verdikleri öne sürülen 2 zanlı yakalandı

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir okulda Atatürk büstüne zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:07
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        Niğde'de Atatürk büstüne zarar verdikleri öne sürülen 2 zanlı yakalandı
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        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir okulda Atatürk büstüne zarar verdikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Divarlı beldesinde 25 Eylül'de saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildi.

        Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat ekipleri, büste zarar verdiklerini tespit ettikleri biri 19, diğeri 16 yaşında iki zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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