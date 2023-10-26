Niğde ve Sivas'ta öğrencilerden Cumhuriyet'in 100. yılı koreografisi Niğde ve Sivas'ta öğrenciler "Cumhuriyet'in 100. yılı" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Niğde ve Sivas'ta öğrenciler "Cumhuriyet'in 100. yılı" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Niğde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması yaptı.

"Cumhuriyet'in Sesi, Cumhuriyet'in Rengi" temasıyla okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 650 öğrencinin katılımıyla "Cumhuriyet'in 100. yılı" yazısı oluşturuldu.

Okul Müdürü Kadir Çevik, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarının önemini, istiklal ve istikbalin önemini, vatan ve bayrak sevgisiyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşma bilincini tüm öğrencilere aşılamayı ve bu ruhu daima diri tutmayı hedeflediklerini belirtti.

- Sivas'ta gökyüzüne 100 balon bırakıldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Borsa İstanbul Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla okul bahçesinde etkinlik düzenledi.

Okul bahçesinde 100 öğrenciyle "ay yıldız" oluşturularak, 100 balon gökyüzüne bırakıldı.

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi bayrak dağıtacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Haydi Kayseri, bayrak bizden, asması sizden" temasıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacaklarını kaydetti.

Kayseri'de evlerin balkon ve pencerelerinin bayrakla donatılması için ücretsiz bayrak dağıtacaklarını aktaran Büyükkılıç, "Şanlı bayrağımızın Kayseri'mizin cadde ve sokaklarının yanı sıra evlerimizin balkonlarında ve pencerelerinde dalgalanması için vatandaşlara ücretsiz bayrak dağıtacağız. Ekiplerimiz, Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi altındaki Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi'nde yarın başlayıp 29 Ekim'e kadar vatandaşlara ücretsiz Türk bayrağı dağıtacak." ifadelerini kullandı.