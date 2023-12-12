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        Toros kurbağasının su altındaki fotoğrafları sergilenecek

        Dünyada sadece Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarındaki Bolkar Dağları'nda Karagöl, Çiniligöl ve Eğrigöl'de yaşayan, "sessiz kurbağa" olarak da bilinen Toros kurbağasının su altında çekilen fotoğrafları sergilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:19
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        Toros kurbağasının su altındaki fotoğrafları sergilenecek
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        Dünyada sadece Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarındaki Bolkar Dağları'nda Karagöl, Çiniligöl ve Eğrigöl'de yaşayan, "sessiz kurbağa" olarak da bilinen Toros kurbağasının su altında çekilen fotoğrafları sergilenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel teknikle su altından çekilen 54 fotoğrafın yer aldığı sergi, yarın Niğde Belediyesi ve Niğde Valiliğinin sponsorluğunda Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılacak.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu fotoğraf sanatçısı Baybars Sağlamtimur'un çektiği fotoğraflar, 11 gün ziyaret edilebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Sağlamtimür'a teşekkür ederek, "Dünyada sadece Bolkar Dağları'ndaki göllerde yaşayan Toros kurbağaları, Niğde'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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