Niğde'de üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ programı anlatıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri, Erasmus+ programı hakkında bilgilendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Erasmus+ Kurum Koordinatörü öğretim görevlisi Hülya Üründü, program hakkında bilgi verdi.

Öğrenim ve staj hareketliliği programlarının tanıtıldığı etkinlikte, programın avantajları, getirdiği kazanımlar ve başvuru koşulları anlatıldı.

Ayrıca, öğrencilere programda dikkat edilmesi gereken hususlarla başvuru sonrası süreç hakkında bilgi aktarıldı.