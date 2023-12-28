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        Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 604'e ulaştı

        Niğde'nin Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi sayısı 2 bin 604'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:33
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        Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 604'e ulaştı
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        Niğde'nin Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi sayısı 2 bin 604'e yükseldi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2023 yılı yaban keçisi sayımını tamamladı.

        Bu bölgelerde 10 farlı alanda 20 kişilik ekiple yapılan sayıma göre 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yürüttüğü koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan tedbirleriyle 2 bin 604'e yükseldi.

        Aladağlar dışında kalan Ulukışla ilçesindeki Horoz Devlet Avlağı'nda da 473 yaban keçisi bulunuyor.

        Öte yandan ekipler, bu yıl kaçak avcılık yapan 49 kişiye 202 bin 122 lira idari para cezası kesti, 14 av tüfeğine el koydu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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