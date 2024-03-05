Niğde Belediye Başkan Özdemir, seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştiren Özdemir, dernek ziyaretlerinde yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerini anlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdemir, Niğde'yi, bölgesinde en çok hizmet alan iller arasında yer almasını başardıklarını belirterek, "2019'da vaat ettiğimiz projelerin büyük çoğunluğunu hayata geçirdiğimiz gibi proje kitapçığımızda yer almayan çok önemli projelerin de startını verdik. Yeni dönemde de projelerimizle şehrimizi daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.