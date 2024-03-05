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        Niğde'de İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde'de Vali Cahit Çelik başkanlığında İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:32
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        Niğde'de İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde'de Vali Cahit Çelik başkanlığında İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açılamaya göre, Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Çelik, tarım kenti Niğde'nin sahip olduğu arazilerinin korunması ve geliştirilmesiyle toprakların amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesinin gelecek nesiller için önemli olduğunu belirtti.

        Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan inceleme, değerlendirme ve izleme faaliyetleriyle ortaya çıkan olumsuzluklar ve ilgili sorunları giderici önlemlere ilişkin konular görüşüldü.

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