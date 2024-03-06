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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapay zeka ve veri bilimi bölümü açılacak

        Yapay zeka ve veri bilimi alanında lisans bölümü açabilecek 5 üniversite arasına giren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi en yakın zamanda öğrenci alımı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:52
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapay zeka ve veri bilimi bölümü açılacak
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        Yapay zeka ve veri bilimi alanında lisans bölümü açabilecek 5 üniversite arasına giren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi en yakın zamanda öğrenci alımı yapacak.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Yapay Zeka, Dijitalleşme, Büyük Veri-Yeni Açılacak Bölüm" çalıştayında, ilgili bölümün açılabileceği 5 üniversite arasına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin de girdiğini anımsattı.

        Bu kararın üniversite ve Niğde için gurur verici olduğunu belirten Uslu, "Bu karar, üniversitemizin birçok alanda olduğu gibi yine Türkiye'nin öncü yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını göstermektedir. Yapay zeka ve veri bilimi alanında açılacak lisans bölümüne en yakın süreçte öğrenci alımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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