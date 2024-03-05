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        Niğde'de çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtılacak

        Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibe destekli nohut ve fasulye tohumu dağıtılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:56 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:58
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        Niğde'de çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtılacak
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        Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibe destekli nohut ve fasulye tohumu dağıtılacağını söyledi.

        Kurumda gazetecilerle bir araya gelen Baş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında ilçede nohut ve kuru fasulye üretimini arttırmak istediklerini belirtti.

        Baş, 2024-2025 sezonunda yüzde 75'i hibe olmak üzere nohut ve fasulye tohumu dağıtılacağını ifade ederek, "Tohum bedelinin sadece yüzde 25'i çiftçilerimiz tarafından karşılanacak olup, hibe desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz, 15 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvurabilirler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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