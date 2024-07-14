Niğde'de dağcılar, 15 Temmuz şehitlerini Aladağlar'ın zirvelerinde andı

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dağcılar, Aladağlar'da 5 zirveye tırmandı.

Sokullupınar Kamp Alanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve 17 ilden gelen dağcılar, üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin yazılı olduğu tişörtleri giyerek 04.00'te gruplara ayrılarak Aladağlar'daki Karasay, Eznevit, Emler, Demirkazık ve Alaca zirvelerine tırmanışa geçti.

Vali Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşlerinin de yer aldığı grup, öğle vakti Karasay zirvesine ulaşarak, Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal marşı okudu.

Vali Cahit Çelik, burada yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Etkinliğe birçok ilden dağcının katıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti: "Aynı zamanda Eznevit, Emler, Demirkazık ve Alaca zirvelerine de tırmanıldı. 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızın isimlerinin yazılı olduğu tişörtleri giydik ve onların ruhlarını andık. Bu memleket, bu toprak, bu bayrak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Devlet ve millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda bizleri hiç kimse yenemez."