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        Niğde'de dağcılar, 15 Temmuz şehitlerini Aladağlar'ın zirvelerinde andı

        Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dağcılar, Aladağlar'da 5 zirveye tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:27
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        Niğde'de dağcılar, 15 Temmuz şehitlerini Aladağlar'ın zirvelerinde andı
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        Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında dağcılar, Aladağlar'da 5 zirveye tırmandı.

        Sokullupınar Kamp Alanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve 17 ilden gelen dağcılar, üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin yazılı olduğu tişörtleri giyerek 04.00'te gruplara ayrılarak Aladağlar'daki Karasay, Eznevit, Emler, Demirkazık ve Alaca zirvelerine tırmanışa geçti.

        Vali Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşlerinin de yer aldığı grup, öğle vakti Karasay zirvesine ulaşarak, Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal marşı okudu.

        Vali Cahit Çelik, burada yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

        Etkinliğe birçok ilden dağcının katıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Aynı zamanda Eznevit, Emler, Demirkazık ve Alaca zirvelerine de tırmanıldı. 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızın isimlerinin yazılı olduğu tişörtleri giydik ve onların ruhlarını andık. Bu memleket, bu toprak, bu bayrak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Devlet ve millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda bizleri hiç kimse yenemez."

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de diğer zirvedekilerle aynı anda saygı duruşunda bulunduklarını, İstiklal Marşı okuduklarını ve dua ettiklerini dile getirdi.

        Aladağlar'ın zirvesinde şehitleri rahmetle andıklarını anlatan Özdemir, "Allah bizlere bir daha böyle kara geceler yaşatmasın. Ama sonrası demokrasi anlamında bir bayram oldu, ülkemizin önünü açan bir gece oldu. Bundan sonra birliğimiz daim olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun." diye konuştu.

        Zirvede bir süre dinlenen dağcılar daha sonra kamp alanına döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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