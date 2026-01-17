Habertürk
Habertürk
        Niğde'de kar etkili oluyor

        Niğde'de kar etkili oluyor

        Niğde'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:34
        Niğde'de kar etkili oluyor
        Niğde'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar, evleri ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

