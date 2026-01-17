Niğde'de kar etkili oluyor
Niğde'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar, evleri ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
